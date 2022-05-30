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Дорогу перекроют в крупном микрорайоне Петрозаводска

Новости. Общество
16:26, 30 Мая 2022
фото: © Минтранс Карелии

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Пешеходы из микрорайона Скандинавия до остановки на Лососинском шоссе смогут добираться через территорию ООО «ПКФ Слово», сообщили в Минтрансе Карелии.

На следующей неделе планируется перекрытие движения по улице Ярославской до улицы Оборонной. Работы здесь будет проводить подрядчик, АО «АБЗ-Дорстрой», в рамках заключенного госконтракта по объекту «Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе «Древлянка 11».

До конца этого года подрядчиком планируется выполнение всего спектра строительно-монтажных работ, включая устройство новых инженерных сетей (участок от улицы Попова до улицы Оборонная).

В Минтрансе Карелии уточнили, что движение пешеходов из микрорайона Скандинавия до остановки на Лососинском шоссе будет осуществляться через территории ООО «ПКФ Слово» круглосуточно.

«На период проведения работ, движение по объезду стройплощадки будет возможно по маршрутам, указанным на карте. Просим Вас отнестись с пониманием к временным трудностям, которые возникают при проведении работ!» — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, капремонт самого разбитого участка дороги к госгранице в Карелии завершат осенью.

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