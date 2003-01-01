Дорогу с ливневой канализацией и очистными строят в Карелии впервые за 30 лет

В Минтрансе рассказали о степени готовности дороги в Новой Вилге.
В Новой Вилге ведётся капитальный ремонт дороги. Подрядчик ПСК‑Строитель уже выполнил свыше 50% объёма работ.
— На проезжей части полностью уложен нижний слой асфальтобетона, за исключением 600‑метрового участка, где под дорожным полотном проходят различные коммуникации. Сейчас подрядчик выполняет фрезеровку данного участка, сети под дорогой в дальнейшем будут переустроены. Параллельно завершаются работы по устройству ливневой канализации и тротуаров, рассказали в ведомстве.
Также обустроены площадки для посадки и высадки пассажиров, в будущем в посёлке появятся новые остановочные павильоны. Работы дорожники выполняют в строгом соответствии с графиком. Объект является переходящим, завершение работ по контракту запланировано в следующем году.
Напомним, что жители поселка, население которого составляет более 2,5 тысяч человек, неоднократно обращались в Минтранс Карелии и органы местного самоуправления с просьбой о ремонте данной автодороги. Добавим, для региона это первый за последние 30 лет объект в котором будет построена полноценная ливневая канализация с комплексом очистных сооружений.