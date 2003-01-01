Дорогу с тротуаром обустроят по желанию жителей на Древлянке

Участок дороги, ведущий к школе в Петрозаводске, заасфальтируют. На нем появится тротуар.
На Древлянке начались работы по обустройству дороги с тротуаром, рассказала глава Петрозаводска в соцсетях.
Этот участок — от Сиреневой до Учительской улицы — раньше был без пешеходной зоны. На это не раз обращали внимание жители Древлянки. Дорога соединяет новый и старый микрорайоны. Ею активно пользуются жители: по пути несколько социальных объектов - детский сад, бассейн и школа.
В планах подрядчика устанавить бодюрный камень, подготовить основание под укладку асфальта не только на тротуаре, но и на проезжей части.