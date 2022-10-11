Дорогу в Карелии перекроют ради тренировок автогонщиков

Участок автодороги в Лахденпохском районе Карелии будет закрыт для движения автотранспорта 17 декабря во время подготовки спортсменов к авторалли.
Соответствующий приказ подписан министром транспорта Карелии.
Движение будет запрещено с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 на участка дороги Куркиеки-Алхо и Хийтола-Алхо.
В этих местах будут установлены предупреждающие знаки.
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