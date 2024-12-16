Дорогу в парк «Паанаярви» отремонтируют за счет федеральных программ

Об этом на своей странице сообщила Янина Свидская.

Заместитель премьер-министра правительства республики, министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская рассказала на своей странице в соцсети о неудовлетворительном состоянии дороги, ведущей в Национальный парк «Паанаярви».

Она отметила, что дорогу и мосты, ведущие в парк, необходимо отремонтировать. Сделать этом можно за счет федеральных программ.

«Сейчас состояние дороги и 7 мостов, ведущих на федеральную особо охраняемую природную территорию — неудовлетворительное. Правовой статус дороги не определен, после расторжения договора аренды лесного участка она автоматически перешла в собственность Российской Федерации, но ни за кем не закреплена. Для решения вопроса ремонта этой важной дороги создадим отдельную рабочую группу. Попробуем зайти через федеральные программы», — отметила Свидская.

По ее словам, необходимо включить дорогу в опорную дорожную сеть. Для этого планируется направить письмо в Росавтодор, чтобы специалисты дали оценку. В виду того, что Лоухский район принадлежит к Арктической зоне, то ремонт дороги можно осуществить за счет программ расзвития арктических регионов.



