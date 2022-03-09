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Дорогу в центре Петрозаводска перекроют для проезда машин с гуманитарной помощью жителям Донбасса

Новости. Общество
06:40, 10 Марта 2022
фото: ОНФ Карелии

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Завтра изменится схема движения в центре Петрозаводска, сообщили в администрации города.

В четверг, 10 марта, изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска. С 11.00 до 13.00 перекроют участок проспекта Карла Маркса между улицами Андропова и Кирова, а также участок улицы Дзержинского между улицей Свердлова и проспектом Карла Маркса. Здесь же с 6 до 15 часов будет запрещена остановка транспорта.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности на время массового мероприятия – отправки гуманитарного груза для оказания помощи жителям Луганской Народной Республики.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

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