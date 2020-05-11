Дорогу Войница-Вокнаволок в Карелии размыло (ФОТО)

Жители Калевальского района предупреждают об аварийном состоянии трассы между деревнями Войница и Вокнаволок.

В паблике "Экологическая справедливость" опубликовали фото с аварийно-опасными участками грунтовой дороги.

"В нескольких местах дорожные участки сильно размыты", - пишут в комментарии к фото.

Информация о нынешнем состоянии дороги Войница-Вокнаволок передана ее арендатору - ООО "Карелиан Вуд Кампани", которое января 2020 года вошло в состав лесопромышленной группы Segezha Group, сообщается в паблике.

Ранее жители Лахденпохского района жаловались на состояние грунтовых трасс.