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Дорогу Войница-Вокнаволок в Карелии размыло (ФОТО)

Новости. Общество
14:21, 12 Мая 2020
фото: © паблик "Экологическая справедливость"/vk.com/vuonnini
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Жители Калевальского района предупреждают об аварийном состоянии трассы между деревнями Войница и Вокнаволок.

В паблике "Экологическая справедливость" опубликовали фото с аварийно-опасными участками грунтовой дороги.

"В нескольких местах дорожные участки сильно размыты", - пишут в комментарии к фото.

Информация о нынешнем состоянии дороги Войница-Вокнаволок передана ее арендатору - ООО "Карелиан Вуд Кампани", которое января 2020 года вошло в состав лесопромышленной группы Segezha Group, сообщается в паблике.

Ранее жители Лахденпохского района жаловались на состояние грунтовых трасс.

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Комментарии

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кир
2020-05-12 14:36:45
Люди будут жить там, где работа есть. Вирус не принимает ваши вопли.
новый
2020-05-12 14:25:19
А раньше то как при царском режиме жили, самобытные вы наши ? Тоже ныли и в интернет берестяные грамоты отправляли ? Впрочем, погорячился насчет грамот..
Гость
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