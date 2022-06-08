Дорожку из бело-розового гранита начали мостить на Левашовском бульваре (ФОТО)

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел, что происходит сегодня на Левашовском бульваре.

«Спиленные деревья уже убрали, отсыпали основу дорожки под укладку камня, даже начали устанавливать поребрики из бело-розового гранита», — написал автор фото.

Напомним, что на благоустройство Левашовского бульвара запланировано потратить более 111 млн рублей.

«Пешеходная зона бульвара (там, где сейчас асфальт) будет замощена бело-розовым гранитом. Подрядчик также установит 14 новых скамеек с чугунным основанием, у каждой из которых будет стоять урна, и оборудует площадки для них», — рассказал глава города Владимир Любарский.