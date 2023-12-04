Дорожная авария на Гоголевском мосту в Петрозаводске перекрыла движение

фото: © Скриншот с видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Массовое ДТП произошло на Гоголевском мосту в карельской столице.

О дорожной аварии сообщили в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Массовая авария произошла днем во вторник, 5 декабря на Гоголевском мосту в карельской столице.

«Гоголевский мост перекрыт в результате ДТП», — написали в сети.

Судя по видео, на мосту произошла дорожная авария с участием как минимум трех автомобилей. Одно авто стоит на своей полосе движения с включенной аварийной сигнализацией. Еще два автомобиля с явными механическими повреждениями расположены за ним. Одна машина находится в сугробе, почти влетев в дорожное ограждение, другая полностью перекрыла движение по встречной полосе.

Подъезжающие в месту ДТП автомобили разворачиваются. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.