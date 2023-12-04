Дорожная авария на Гоголевском мосту в Петрозаводске перекрыла движение

Массовое ДТП произошло на Гоголевском мосту в карельской столице.
О дорожной аварии сообщили в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Массовая авария произошла днем во вторник, 5 декабря на Гоголевском мосту в карельской столице.
«Гоголевский мост перекрыт в результате ДТП», — написали в сети.
Судя по видео, на мосту произошла дорожная авария с участием как минимум трех автомобилей. Одно авто стоит на своей полосе движения с включенной аварийной сигнализацией. Еще два автомобиля с явными механическими повреждениями расположены за ним. Одна машина находится в сугробе, почти влетев в дорожное ограждение, другая полностью перекрыла движение по встречной полосе.
Подъезжающие в месту ДТП автомобили разворачиваются. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.
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