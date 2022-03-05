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Дорожная авария произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:21, 07 Марта 2022
фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

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Машины столкнулись на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Чапаева в карельской столице.

Авария произошла днем в понедельник, 7 марта. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Машины врезались на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Чапаева в Петрозаводске.

Легковой автомобиль, двигаясь по улице Шотмана в сторону центра, выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. На перекрёстке произошло столкновение с машиной, выезжающей с улицы Чапаева.

От столкновения двигающийся по улице Шотмана автомобиль выехал влево на пешеходный переход и проезжую часть встречного направления. 

Момент ДТП зафиксировали камеры компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

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