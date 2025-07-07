Дорожная авария в Суоярвском районе унесла жизнь человека

ДТП произошло на лесной трассе недалеко от Танкового озера.

При столкновении двух легковых автомобилей в Суоярвском районе погиб один человек, ещё один получил травмы. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Авария произошла на лесной дороге возле Танкового озера.

— Личным составом проводились работы по отключению аккумуляторной батареи, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в результате ДТП, произошедшего на трассе А-121 «Сортавала», у пятерых человек были зафиксированы различные ушибы и порезы.