Дорожная полиция Карелии научила беззаботного отца правильной перевозке малыша

ГИБДД Пряжинского района остановила автомобилиста, нарушившего правила перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Во время движения 5-летний ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства.



30-летнему водителю предстоит оплатить административный штраф в размере три тысячи рублей.



«При перевозке ребенка необходимо выбирать плавный стиль езды и безопасную скорость, избегать резких маневров и торможений и обязательно надежно фиксировать ребенка в детском удерживающем устройстве», - говорится в сообщении ГИБДД.



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