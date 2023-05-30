Дорожная полиция Карелии научила беззаботного отца правильной перевозке малыша

ГИБДД Пряжинского района остановила автомобилиста, нарушившего правила перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Во время движения 5-летний ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства.
30-летнему водителю предстоит оплатить административный штраф в размере три тысячи рублей.
«При перевозке ребенка необходимо выбирать плавный стиль езды и безопасную скорость, избегать резких маневров и торможений и обязательно надежно фиксировать ребенка в детском удерживающем устройстве», - говорится в сообщении ГИБДД.
Ранее мы сообщали о том, что дорожной полиции попался сильно пьяный водитель.
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