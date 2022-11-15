Дорожная полиция Карелии предупредила водителей об опасной погоде

В ближайшее время в Карелии сохранится ветреная погода, снегопад, местами метель.

По прогнозам синоптиков, в республике, преимущественно в южных районах, в ближайшее время сохранится ветреная погода, снегопад, местами метель, сообщили в ГИБДД Карелии.



При таких погодных условиях водителю необходимо неукоснительно соблюдать требования ПДД, предупредили полицейские.



При выборе скорости движения следует учитывать дорожные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между машинами. При встречных разъездах, из-за образования снежной позёмки может значительно ухудшиться видимость.



Ни при каких обстоятельствах не стоит выезжать на встречную полосу на участках дорог, где это запрещено правилами дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.