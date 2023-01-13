Дорожная полиция Карелии с начала года поймала 83 пьяных водителя

С начала года на дорогах Карелии инспекторы пресекли 83 нарушения ПДД со стороны нетрезвых автолюбителей.

Дорожные полицейские с начала года пресекли 83 нарушения ПДД нетрезвыми водителями, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.



Из них 17 человек отказались проходить освидетельствование. Один водитель повторно сел за руль пьяным, за что предусмотрена уголовная ответственность.



Так, в поселке Сяпся Пряжинского района от управления отстранен 64-летний водитель Great Wall с признаками опьянения (0,23 мг/л). ТМашину отправили на штрафстоянку.



В поселке Лахколампи 40-летний водитель Chevrolet Niva отказался от освидетельствования на месте. Медики обнаружили в его крови 1,08 мг/л алкоголя.



На станции Шуйская инспекторы остановили 54-летнего водителя Nissan Terrano. Результат освидетельствования - 0,48 мг/л.



Нарушителям грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд. ГИБДД Карелии призывает сообщать о нетрезвых водителях по телефону 102 или на единый номер 112.