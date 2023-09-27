Дорожная полиция наказала горе-парковщиков на улице Герцена в Петрозаводске

Водителям, припарковавшим автомобили с нарушением правил, пришлось искать их на штрафстоянке

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, на улице Герцена водители регулярно паркуются в месте, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся автомобилем менее трех метров.



Тем самым создается препятствие для движения других машин, заявили в ГИБДД.



За это нарушение предусмотрен штраф в две тысячи рублей, а машину отправляют на штрафстоянку.



Дорожная полиция просит петрозаводчан и гостей города быть внимательными при выборе места для стоянки и не создавать неудобств себе и другим водителям.



