Дорожная полиция Петрозаводска будет искать нерадивых родителей

Правила перевозки детей в автомобилях проверят автоинспекторы карельской столицы, нарушителей накажут.

В воскресенье, 20 октября, автоинспекторы проверят, соблюдают ли водители правила перевозки детей в автомобилях.

Рейд запланирован на Древлянке, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Полицейские также проведут с водителями разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые обеспечивают безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.



Госавтоинспекция просит водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров. «Помните, в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры: их безопасность во время поездки зависит от взрослых», — отметили в дорожной полиции.



Так, перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.



Водители-нарушители будут привлечены к административной ответственности. Безответственным родителям грозит штраф 3 тысячи рублей.