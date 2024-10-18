Дорожная полиция Петрозаводска будет искать нерадивых родителей

Правила перевозки детей в автомобилях проверят автоинспекторы карельской столицы, нарушителей накажут.
В воскресенье, 20 октября, автоинспекторы проверят, соблюдают ли водители правила перевозки детей в автомобилях.
Рейд запланирован на Древлянке, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Полицейские также проведут с водителями разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые обеспечивают безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.
Госавтоинспекция просит водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров. «Помните, в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры: их безопасность во время поездки зависит от взрослых», — отметили в дорожной полиции.
Так, перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.
Водители-нарушители будут привлечены к административной ответственности. Безответственным родителям грозит штраф 3 тысячи рублей.
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