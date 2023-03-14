Дорожная полиция Петрозаводска нашла водителя, чуть не задавившего ребенка на «зебре»

Пенсионер признал, что на улице Чапаева в Петрозаводске нарушил ПДД. Ему назначили штраф.

Водителя, чуть не сбившего ребенка на улице Чапаева, привлекли к административной ответственности.



В среду, 1 марта, 10.55 в районе дома №33 по улице Чапаева водитель Volkswagen Tiguan не уступил дорогу девочке, переходившей дорогу по «зебре». Инцидент заснял видеорегистратор очевидца.



Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска нашли этого водителя. Им оказался 66-летний петрозаводчанин, который признал свою вину.



Мужчине предстоит выплатить штраф в полторы тысячи рублей, сообщили в ГИБДД столицы Карелии.



Напомним, ранее дорожная полиция нашла лихача, чуть не сбившего двух пешеходов на той же улице Чапаева. Это удалось сделать, в том числе, также благодаря видеозаписи с регистратора.