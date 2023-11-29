Дорожная полиция Петрозаводска охотится за водителями без прав

Инспекторы ГИБДД продолжают отстранять от управления автомобилистов без водительских прав.
В Госавтоинспекции столицы Карелии напомнили, что за вождение без прав предусмотрен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.
В случае, если водитель лишен прав, его ждет штраф в 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.
За повторную езду без указанного документа автолюбителя оштрафуют в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо отправят на обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание