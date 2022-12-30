Дорожная полиция Петрозаводска проверит, как автомобилисты перевозят детей

Во вторник, 3 января, автоинспекторы проконтролируют, как водители Петрозаводска соблюдают правила перевозки детей в личных авто.

Во вторник, 3 января, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проконтролируют, насколько хорошо автомобилисты выполняют правила перевозки детей.



За 11 месяцев 2022 года в дорожных авариях в столице Карелии пострадали пять детей, два несовершеннолетних в момент ДТП не были пристегнуты.



Напоминаем, что детей младше семи лет в легковом автомобиле должны перевозить только в автокреслах, соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозить детей от семи до 11 лет включительно нужно с использованием детских удерживающих устройств или пристегнутыми, а на переднем сиденье - только в автокреслах.



Нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.