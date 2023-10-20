Дорожная полиция Петрозаводска проверит, как водители вели себя на выходных

В понедельник, 23 числа, ГИБДД карельской столицы будет ловить нетрезвых автомобилистов.
В начале недели, 23 октября, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы.
Материалы аудио- и видеозаписей могут потом использовать в суде как доказательства по делу об административном правонарушении.
Также городская ГИБДД просит петрозаводчан сообщать о пьяных водителях по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.
За девять месяцев в Петрозаводске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых четыречеловека погибли, 16 - получили травмы.
В сравнении с прошлым годом наблюдается рост происшествий и погибших в них людей, заключили дорожные полицейские.
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