Дорожная полиция Петрозаводска в пятницу проверит водителей на трезвость

ГИБДД карельской столицы вышла в очередной контрольный рейд.

В пятницу, 29 сентября, Госавтоинспекция Петрозаводска проверит автолюбителей на трезвость.



Водителей предупреждают о том, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяют при разговорах с автолюбителями и при досмотре машин.



Аудио- и видеозаписи могут считаться в суде доказательствами по административному делу.



Горожанам инспекторы напоминают, что пьяных водителях нужно сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.