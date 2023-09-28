Дорожная полиция Петрозаводска в пятницу проверит водителей на трезвость

ГИБДД карельской столицы вышла в очередной контрольный рейд.
В пятницу, 29 сентября, Госавтоинспекция Петрозаводска проверит автолюбителей на трезвость.
Водителей предупреждают о том, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяют при разговорах с автолюбителями и при досмотре машин.
Аудио- и видеозаписи могут считаться в суде доказательствами по административному делу.
Горожанам инспекторы напоминают, что пьяных водителях нужно сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание