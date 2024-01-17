Дорожная полиция предупредила водителей Карелии о сложной погоде

По информации синоптиков местами по республике ожидается сильный снег, метель, усиление ветра.

Наступающая погода может спровоцировать осложнения дорожной обстановки. Госавтоинспекция Карелии призывает участников движения быть предельно внимательными в условиях плохой видимости.



В случае нештатной ситуации на дороге необходимо звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112, добавили в региональной ГИБДД.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что автоледи положила на крышу свой автомобиль на съезде с федеральной трассы в строну Кондопоги.