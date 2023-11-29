Дорожная полиция предупредила водителей Карелии об опасной погоде

По сообщениям синоптиков в ближайшие дни по Карелии ожидается облачная погода и снегопады.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям перед поездками ознакомиться с дорожной ситуацией и прогнозом погоды.



«Помните, зимой особенно опасен выезд на встречную полосу, недопустимы резкие маневры», — предупредили в республиканской Госавтоинспекции.



Пешеходам следует проявить особую осторожность на дороге, напомнили полицейские.



«Снегопад уменьшает видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей. Переходить проезжую часть следует только в установленных ПДД местах и убедившись в безопасности», — заявили в карельской ГИБДД.



При движении в темное время суток дорожная полиция рекомендует носить световозвращающие элементы.