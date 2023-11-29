Дорожная полиция предупредила водителей Карелии об опасной погоде

По сообщениям синоптиков в ближайшие дни по Карелии ожидается облачная погода и снегопады.
Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям перед поездками ознакомиться с дорожной ситуацией и прогнозом погоды.
«Помните, зимой особенно опасен выезд на встречную полосу, недопустимы резкие маневры», — предупредили в республиканской Госавтоинспекции.
Пешеходам следует проявить особую осторожность на дороге, напомнили полицейские.
«Снегопад уменьшает видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей. Переходить проезжую часть следует только в установленных ПДД местах и убедившись в безопасности», — заявили в карельской ГИБДД.
При движении в темное время суток дорожная полиция рекомендует носить световозвращающие элементы.
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