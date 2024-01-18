Дорожная полиция проверит, как себя ведут водители Петрозаводска в канун уикенда

В пятницу, 19 января, в карельской столице пройдет рейд «Контроль трезвости».

В эту пятницу, 19 числа, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие против пьянства за рулем.



Водителей предупреждают о том, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяют при разговорах с автолюбителями и при досмотре машин.



Аудио- и видеозаписи могут считаться в суде доказательствами по административному делу.



Горожанам инспекторы напоминают, что пьяных водителях нужно сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.



В городской дорожной полиции отметили, что за 12 месяцев 2023 года в Петрозаводске произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Четыре человека погибли, 17 - получили травмы.



В сравнении с 2022 годом наблюдается незначительный рост происшествий и пострадавших. А количество погибших выросло с одного до четырех человек.



В минувшем году автоинспекторы более 900 раз останавливали пьяных автолюбителей.