Дорожная полиция проверит, как водители Петрозаводска вели себя на выходных

В понедельник, 25 сентября, автомобилистов карельской столицы проверят на трезвость.

В начале следующей недели, 25 сентября, дорожные полицейские выйдут на улицы столицы Карелии, чтобы проверить водителей на трезвость.



Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы.



Материалы аудио- и видеозаписей могут потом использовать в суде как доказательства по делу об административном правонарушении.



Также городская ГИБДД просит петрозаводчан сообщать о пьяных водителях по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.