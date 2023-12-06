Дорожная полиция проверяет обстоятельства ДТП со смертельным исходом на трассе в Карелии

Дорожная полиция проверяет обстоятельства ДТП на 356 километре трассы «Кола» в Пряжинском районе.

Проводится проверка обстоятельств ДТП со смертельным исходом, которое произошло 7 декабря в 9.40 на 356 километре трассы «Кола» в Пряжинском районе.





Было установлено, что водитель грузового автомобиля ГАЗ выехал на полосу встречного движения, по которой двигался большегруз Volvo в составе с полуприцепом. После столкновения машин автомобиль ГАЗ отбросило на дорожное ограждение своей полосы, где он столкнулся с автомобилем Skoda, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 46-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ, житель Ленинградской области, погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, 41-летнему водителю Volvo оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение.





Напомним, прокуратура проверяет обстоятельства ДТП со смертельным исходом на федеральной трассе в Карелии.

Ранее мы сообщали, что искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли трассу.