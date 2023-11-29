Дорожная полиция рассказала подробности ДТП с каретой скорой помощи в Петрозаводске

В дорожной аварии пострадала педиатр 1987 года рождения.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска, в столкновении Škoda Octavia и скорой помощи на базе «ГАЗели» травмы получила врач-педиатр 1987 года рождения.



Напомним, 1 декабря, в 11.42, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской не смогли разъехаться карета скорой помощи и легковое авто.



В результате пострадала врач-педиатр. Ее увезли в БСМП. Момент дорожной аварии запечатлела одна из камер компании «Ситилинк».