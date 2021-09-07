Дорожная техника пришла на «убитую» площадь в Петрозаводске

Подрядчик приступил к фрезерованию Почтовой площади и одноименного проезда на Древлянке, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске продолжается ремонт участков проезжих частей, на состояние которых в мэрию поступало большое количество обращений от горожан. Так, ООО «АМТЕК» приступило к фрезерованию Почтовой площади и Почтового проезда на Древлянке. До этого подрядчик снял старое асфальтобетонное покрытие на отдельных участках Ругозерского переулка на Перевалке. В ближайшее время участки заасфальтируют.

Ранее дорожники завершили ремонт на улицах Труда, Гористой, Шуйской, на проездах Автолюбителей и Белинского. В ближайшее время планируются работы на улице Черняховского между улицами Мичуринской и Островского.

В мэрии напомнили, в рамках муниципального контракта ООО «АМТЕК» восстановит более 20 объектов в разных районах города. Их общая площадь составит почти 30 тыс. кв. м. Средства выделили из Дорожного фонда Карелии.

Ранее сообщалось, ремонт дорог дошел до отдаленного микрорайона Петрозаводска.