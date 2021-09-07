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Дорожная техника пришла на «убитую» площадь в Петрозаводске

Новости. Общество
11:24, 08 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Подрядчик приступил к фрезерованию Почтовой площади и одноименного проезда на Древлянке, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске продолжается ремонт участков проезжих частей, на состояние которых в мэрию поступало большое количество обращений от горожан. Так, ООО «АМТЕК» приступило к фрезерованию Почтовой площади и Почтового проезда на Древлянке. До этого подрядчик снял старое асфальтобетонное покрытие на отдельных участках Ругозерского переулка на Перевалке. В ближайшее время участки заасфальтируют.

Ранее дорожники завершили ремонт на улицах Труда, Гористой, Шуйской, на проездах Автолюбителей и Белинского. В ближайшее время планируются работы на улице Черняховского между улицами Мичуринской и Островского.

В мэрии напомнили, в рамках муниципального контракта ООО «АМТЕК» восстановит более 20 объектов в разных районах города. Их общая площадь составит почти 30 тыс. кв. м. Средства выделили из Дорожного фонда Карелии.

Ранее сообщалось, ремонт дорог дошел до отдаленного микрорайона Петрозаводска.

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Комментарии

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NEZITIC
2021-09-08 11:41:54
при яблочниках такой ерунды не было. Придется за ЕдРо голосовать. Они реально работают
Лана Текучева
2021-09-08 12:42:29
NEZITIC,

А что, "яблочникам" деньги выделяли?! :)
Изя
2021-09-08 11:56:01
NEZITIC, рекомендую за Пивненку )))
Leopol'd
2021-09-08 11:38:23
Ждем появления депутатов ЕР и бабули, с отчетами, что именно их стараниями и деньгами этот ремонт выстрадан.
Zim
2021-09-08 12:07:39
Leopol'd, вы наверное заметили, что я, мягко говоря, недолюбливаю едро, но если именно в этом месте, с многолетней, мёртвой точки все сдвинула депутат ЗС от ядра, которая даже не светит свою фамилию, и бабулька, но не та, а конкретная, проживающая в этом районе, то почему бы это не признать?
Изя
2021-09-08 11:49:41
Leopol'd, они отчитываться за свою бездарную деятельность не собираются , а все планы бредовые строят ))) :)
однозначно
2021-09-08 11:41:50
Leopol'd, бабуля слабунова не придет. Они там с ширшиной чего-то с кефиром мутят в олонии. :)
Leopol'd
2021-09-08 12:13:15
однозначно, опять у тебя каша (опилки) в голове. Слабунова в любом случае не приедет с депутатами ЕР.
"Учи матчасть!"
однозначно
2021-09-08 13:07:43
Leopol'd, эсеры в сортавале тоже так говорили :)
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