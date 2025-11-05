Дорожник из Карелии выиграл в лотерею более 25 млн рублей

Житель Карелии в одночасье стал миллионером, выиграв в государственную лотерею.
Специалист дорожно-строительного участка из Карелии Владислав Левоев выиграл 25 миллионов 69 тысяч рублей в 149532-м тираже государственной лотереи «Забава от Русского лото», сообщили в пресс-службе бренда «Столото».
Такой приз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Мужчина отметил произвольную числовую комбинацию, не угадал ни одного значения и в одночасье стал миллионером.
— В тот вечер я был на строительном объекте, после работы позвонил супруге. Мы немного повздорили. Был тогда на эмоциях, даже не знаю, что меня подтолкнуло, но я зашёл в мобильное приложение «Столото» и купил билет. До розыгрыша оставалось 7 минут. Спустя время решил проверить результаты тиража. Сначала перепутал счастливый билет с рекламой и пролистал. Потом понял, что это и есть мой выигрыш, какое-то время был в ступоре. Жене прислал скриншот экрана с суммой, она удивилась, не обманываю ли я её. Мы сразу помирились. Забавно получилось! — поделился победитель.
На выигранные средства Владислав Левоев планирует приобрети жильё, машину и помочь финансово своим близким.
Ранее мы рассказывали про жительницу Карелии, выигравшую миллион рублей в моментальной лотерее.