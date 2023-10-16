Дорожники до конца месяца осложнят жизнь водителям на мосту в районе Лучевого

Примерно до 27 числа подрядчик будет ремонтировать путепровод поверх железной дороги на трассе «Кола».

По информации ФКУ Упрдор «Кола», по 27 октября из-за дорожных работ на 452 километре автодороги в Кондопожском районе вводится еверсивное движение.



«Просим водителей учитывать это обстоятельство и заблаговременно планировать поездки по названному участку в указанный срок», — говорится в сообщении.



Отметим, речь идет о работах на путепроводе через железную дорогу в районе Лучевого.





