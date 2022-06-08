Дорожники досрочно отремонтировали подъезды к Петрозаводску и его аэропорту

На двух трассах под Петрозаводском обновили асфальт и разметку, сообщили в Упрдор «Кола».

На подъезде к столице Карелии дорожники отфрезеровали прежнее полотно на пятисантиметровую глубину, поверхность очистили и обработали битумной эмульсией, после чего выполнили укладку асфальтобетона, на который нанесли новую горизонтальную разметку.

Во время мероприятий по замене слоев износа движение на подъезде к столице Карелии было организовано по двум из четырех имеющихся полос, а на подъезде к аэропорту «Петрозаводск», где также обновлялось асфальтобетонное покрытие, в поочередном режиме.

Все работы завершены значительно раньше заявленного срока: подрядная организация обязалась реализовать проект к середине июня, контракт же предусматривал сдачу объекта лишь в следующем году.

В Упрдор «Кола» напомнили, что в этом году на территории Карелии верхние слои покрытия приведут к нормативному состоянию более чем на 130 км участков федеральных автомобильных дорог: трассе «Кола» (с 408-го по 422-й, с 464-го по 473-й, с 849-го по 869-й км и с 929-го по 949-й км), автомобильной дороге А-119 (Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола») — с 464-го по 502-й и с 544-го по 559-й км — и трассе А-121 «Сортавала» (с 390-го по 408-й км).

Ранее сообщалось, Карелия из Москвы получила дополнительно полмиллиарда рублей на ремонт дорог.