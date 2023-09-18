Дорожники два дня будут перекрывать федеральную трассу в старинном карельском селе

Дорожные службы предупредили о ремонте трассы А-215 в селе Шокша Прионежского района.

В ночь на 20 сентября, с 20.00 до 08.00, по причине ремонта дорожники будут полностью перекрывать федеральную трассу А-215, которая тянется вдоль Онежского озера.



Ремонт запланирован в границах села Шокша (94 километр федеральной автодороги), заявили в ФКУ Упрдор «Кола». Здесь же проезд запретят днем 21 сентября — с 08.00 до 20.00.



«Общее время перекрытий как в дневное, так и в ночное время — не более трех часов», — отметили в ведомстве.

В это время регулировщики иногда будут пропускать легковые авто, а также машины специальных служб.



ФКУ Упрдор «Кола» просит учесть эту информацию при планировании поездок.