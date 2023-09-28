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Дорожники Карелии круглосуточно ремонтируют популярную среди дачников трассу

Новости. Общество
17:20, 02 Октября 2023
фото: © Минтранс Карелии

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Ремонт автомобильной дороги в Прионежском районе выполнен более чем на 50%.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на трассе «Машезеро-Шапшезеро», протяженность которой составляет 7,5 километра. 

Ремонт стартовал в 2022 году, ранее были отремонтированы участки автодороги общей протяженностью 1,5 километра.

Из-за необходимости вынимать большие объемы торфа на остальном участке протяженностью шесть километров работы перенесли на этот год.

Специалисты кондопожского ДРСУ вынимают грунт, обустраивает дорожные слои, устройству подстилающих слоев, одновременно кладут асфальт (сделано порядка трех километров), устраивают площадки под четыре автобусные остановки, позже рабочие займутся дорожными знаками.

Закончить работы подрядчик должен в конце октября. Работы ведутся круглосуточно, задействовано около ста специалистов, рассказали в республиканском Минтрансе.







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