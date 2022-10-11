Дорожники Карелии оказали помощь воинской части ПВО в Песках

Петрозаводская фирма «ПСК-Строитель» и другие дорожные предприятия сделали на территории воинской части в Песках новое асфальтобетонное покрытие.

Так, 4 ноября в воинской части ПВО в микрорайоне «Пески» в Петрозаводске исполняется 90 лет. К этой знаменательной дате часть получила хороший подарок от известных не только у нас в Карелии дорожных организаций.

Как подтвердили «Столице на Онего» в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, ООО «ПСК-Строитель», АО «ВАД» и ООО «АБЗ-Дорстрой» сделали на территории части новое асфальтобетонное покрытие, предварительно убрав старое, фактически пришедшее в негодность. Стоимость выполненных дорожниками работ – порядка 5 миллионов рублей.

Теперь военнослужащим в части будет гораздо удобнее проводить здесь тренировки и другие необходимые мероприятия.