«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

06:37

Китайский стартап заявил о создании «таблетки от старения»

00:15

В деревне Погранкондуши простились с погибшим больше года назад мобилизованным

20:45

Звезды карельского спорта и их тренеры сдали нормы ГТО

20:04

В Карелии с 2026 года повысится прожиточный минимум

19:30

На севере до минус 12: прогноз погоды в Карелии на 17 ноября

18:00

Фура съехала в кювет на трассе «Кола» в Кемском районе

17:23

Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию

17:14

Акция «Чистое Онего» из Карелии вошла в шорт-лист престижной «Зеленой премии»

16:49

Житель Беломорска умер и застрял головой между перил в доме

15:58

Бывший депутат Виталий Красулин попросил у суда отсрочку по выплате штрафа

14:45

Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры

13:37

Прокуратура попросила реальный срок для директора петрозаводской автошколы

12:55

Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

12:17

В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

11:41

Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

10:35

«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

09:57

Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

09:01

Расписание пригородного поезда из Петрозаводска изменится

08:32

Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

08:01

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10
Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов
Сегодня 06:37 Благоустройство
О готовности дорожных служб Карелии к зиме рассказали в Минтрансе региона.

фото: © Столица на Онего

Так, по информации главы данного ведомства Дмитрия Крылова, убирать ближайшей зимой региональные дороги от снега будут более 230 единиц снегоуборочной техники.

— При этом хотелось бы отметить, что в этом году осуществлялась дополнительная закупка, и по отношению к прошлому году количество единиц техники увеличено на четыре процента, -отметил Дмитрий Крылов.

Главное предприятие по уборке дорог Петрозаводске — Кондопожское ДРСУ — также к зиме готово. Предприятие работает сейчас в круглосуточном режиме. Парк предприятия превышает 100 единиц, при этом накануне зимы он пополнился новой техникой. Полностью готова песко-соляная смесь, которой хватит до конца сезона. Дорожники пообещали не посыпать солью тротуары, чтобы не портить обувь горожан. В качестве альтернативы приготовлена крошка из габродиабаза.

На обслуживание дорог в бюджете республики предусмотрено около 2 млрд рублей.

