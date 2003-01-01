Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

О готовности дорожных служб Карелии к зиме рассказали в Минтрансе региона.

Так, по информации главы данного ведомства Дмитрия Крылова, убирать ближайшей зимой региональные дороги от снега будут более 230 единиц снегоуборочной техники.

— При этом хотелось бы отметить, что в этом году осуществлялась дополнительная закупка, и по отношению к прошлому году количество единиц техники увеличено на четыре процента, -отметил Дмитрий Крылов.

Главное предприятие по уборке дорог Петрозаводске — Кондопожское ДРСУ — также к зиме готово. Предприятие работает сейчас в круглосуточном режиме. Парк предприятия превышает 100 единиц, при этом накануне зимы он пополнился новой техникой. Полностью готова песко-соляная смесь, которой хватит до конца сезона. Дорожники пообещали не посыпать солью тротуары, чтобы не портить обувь горожан. В качестве альтернативы приготовлена крошка из габродиабаза.

На обслуживание дорог в бюджете республики предусмотрено около 2 млрд рублей.