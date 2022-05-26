Дорожники напомнили о перекрытии дороги к госгранице в Карелии из-за взрывных работ

В понедельник на участке дороги А-137 временно ограничат движение для всех видов транспорта, сообщили в Упрдор «Кола».

В понедельник, 30 мая, с 10.00 до 12.00 в связи с проведением буровзрывных работ предусмотрено кратковременное перекрытие движения для всех видов транспорта на участке с 17 по 18 км дороги А-137 (автомобильная дорога Р-21 «Кола»–Тикша–Ледмозеро–Костомукша–государственная граница с Республикой Финляндия).

В Упрдоре «Кола» приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок.