Дорожники ограничат движение по федеральной трассе в Карелии

В Пряжинском районе Карелии на четыре дня ограничат движение по автодороге «Кола».

С 10 по 14 июля запретят сквозное движение по трассе «Кола», на отрезке с 445 по 469 километр в Пряжинском районе. Причина - строительство путепровода на 379 километре автодороги.



Подрядчик будет поочередно пропускать транспорт по одной полосе объездного пути.



Упрдор «Кола» просит водителей учитывать это обстоятельство и заранее планировать поездки, а при движении по участку с ограничением строго соблюдать предписания дорожных знаков, следовать сигналам регулировщиков и светофоров.



Об этом говорится в сообщении официального паблика властей Олонецкого района Карелии.