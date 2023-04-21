Дорожники ограничат движение по мосту через Сегежу в Карелии

В Сегежском районе Карелии запланированы ремонтные работы, сообщили в Упрдор «Кола».

С 3 июля по 12 октября ограничат движение транспорта по мосту через реку Сегежа на 705 километре автодороги «Кола».



Там предусмотрены плановые ремонтные работы. Проезд организуют в реверсном режиме. Ограничение по массе - 80 тонн, допустимая нагрузка на ось - 11 тонн, габарит проезда - 4,5 метра.



В Упрдор «Кола» попросили водителей учитывать это обстоятельство и заранее планировать поездки.