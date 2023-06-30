Дорожники ограничат движение по ж/д переезду в городе бумажников Карелии

В начале июля на железнодорожном переезде в Сегеже организуют реверсивное движение, сообщили власти этого района Карелии.
На три дня, 5, 6, 7 июля, с 08.00 до 23.00, на железнодорожном переезде, расположенном на 675 километре, пройдут ремонтные работы.
Машины будут пропускать реверсивно, по одной полосе автодороги.
Исключение сделают для автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции.
Организацию и регулировку движения должны обеспечить железнодорожники, сообщили власти Сегежского района.
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