Дорожники ограничат движение транспорта на ведущей в Карелию трассе

Движение транспорта будет ограничено в Пряжинском районе на трассе «Кола».

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», с 10 по 14 июля в связи с выполнением строительных работ изменится схема движения вблизи места возведения транспортной развязки на 380-м километре автодороги Р-21 «Кола».

Будет введен поочередный односторонний пропуск автомашин по съездам транспортной развязки.

ФКУ Упрдор «Кола» просит водителей учитывать это обстоятельство и заблаговременно планировать поездки по указанному направлению, а при движении по участку с ограничением движения строго соблюдать предписания дорожных знаков, следовать сигналам регулировщиков и светофоров.