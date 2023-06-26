Дорожники ограничат движение по мосту в приладожском поселке Карелии

На одном из мостов трассы А-121 из-за ремонта введут реверсивное движение.
Упрдор «Кола» сообщает о том, что с 3 июля по 12 октября из-за ремонта ограничат движение по мосту через реку Янисйоки на 297 километре автодороги А-121 «Сортавала».
Речь идет о территории поселка Ляскеля в Питкярантском районе.
Дорожники организуют реверсивное движение, ширина полосы проезда — 3,5 метра.
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