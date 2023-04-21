Дорожники ограничат проезд по трем мостам на востоке Карелии

Причина ограничения движения - ремонт этих мостов, сообщили в Упрдор «Кола».

С 27 июня по 10 июля из-за ремонтных работ будет ограничено движение на федеральной трассе А-119 Вологда – Медвежьегорск

по мостам через реки Лундожма (545 километр), Немина (555 километр) и Куржа (558 километр).



На указанных мостах введут реверсивное движение.



Также дорожники напомнили о том, что о ситуации на федеральных автодорогах Карелии и Мурманской области можно узнать в разделе официального сайта ФКУ Упрдор «Кола».