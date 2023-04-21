Дорожники перекроют трассу в Карелии

Из-за ремонта временно перекроют автодорогу в Суоярвском районе Карелии, сообщили местные власти.

В среду, 21 июня, с 12.00 до 17.00 на 13 километре региональной автодороги Леппясюрья — Харлу будут укладывать водопропускные трубы, сообщили власти Суоярвского района.



По этой причине движение временно перекроют.



Напомним, ранее мы сообщили о том, что в мэрии Петрозаводска рассказали об изменениях схемы движения в День города.