Дорожники перекроют трассу в Карелии

Из-за ремонта временно перекроют автодорогу в Суоярвском районе Карелии, сообщили местные власти.
В среду, 21 июня, с 12.00 до 17.00 на 13 километре региональной автодороги Леппясюрья — Харлу будут укладывать водопропускные трубы, сообщили власти Суоярвского района.
По этой причине движение временно перекроют.
Напомним, ранее мы сообщили о том, что в мэрии Петрозаводска рассказали об изменениях схемы движения в День города.
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