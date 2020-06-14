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Дорожники подняли пыль над набережной Варкауса в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 15 Июня 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Набережная Варкауса в Петрозаводске погрузилась в пыльный туман.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" запечатлел, как в минувшее воскресенье 14 июня набережная Варкауса в Петрозаводске погрузилась в пыльный туман.

"На Варкауса - между Московской и Мурманской - рабочие, которые меняют поребрики и ремонтируют дороги, просыпали что-то мелкое - возможно, цемент или что-то в этом роде, - сообщил фотокорреспондент с места событий. - Машины ездят, как в тумане - в воздухе облака пыли".

Напомним, в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на набережной Варкауса демонтируют бортовой камень – здесь планируется ремонт не только проезжей части, но и тротуаров от улицы Мелентьевой до улицы Кирова.

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