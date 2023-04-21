Дорожники предупредили о серьезном ограничении движения на крупнейшей трассе Карелии

С 10 по 14 июля на трассе «Кола» в Пряжинском районе будет идти строительство.
МинВ ФКУ Упрдор «Кола» напомнили, что с 10 по 14 июля в связи со строительством развязки на 380-м километре трассы изменится схема движения транспорта.
На участке будет организовано реверсивное движение. В Управлении попросили учесть это обстоятельство при планировании маршрута.
Во избежание аварийных ситуаций при поездках, особенно в местах выполнения дорожных работ, в ФКУ Упрдор «Кола» рекомендуют придерживаться правил дорожного движения.
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