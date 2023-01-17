Дорожники приступят к капремонту федеральной трассы в Карелии в феврале

Начинается очередной этап капремонта недавно переданной в федеральную собственность трассы А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску».

По информации Упрдор «Кола», в этом году дорожники обновят еще один участок дороги А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску». Подготовительные работы на участке с 86-го по 100-й км начнутся уже в феврале: дорожники приступят к расчистке придорожной полосы.

Во время строительных работ на данном участке устроят земляное полотно и дорожную одежду, выполнят укладку двух слоев асфальтобетона на всем протяжении участка, оборудуют систему водоотвода и локальные очистные сооружения. Вдоль обновленной дороги будут установлены дорожные знаки, на проезжую часть нанесут горизонтальную разметку, на опасных участках смонтируют металлическое барьерное ограждение.

В границах старинного вепсского села Шокша, через которое проходит автодорога, обустроят тротуары, пешеходные переходы, перильное ограждение и современную систему наружного освещения.

В Упрдор «Кола» напомнили, пролегающая вдоль западного побережья Онежского озера автодорога А-215 была передана в федеральную собственность в августе 2019 года. Трасса находилась в неудовлетворительном техническом состоянии. За последнее время в рамках работ по ее содержанию устранены наиболее серьезные дефекты покрытия.

Активная фаза поэтапной модернизации трассы, которая для этого разделена на семь участков, началась в прошлом году: завершен капремонт первого из них - с 100 по 113 км, идут работы на участке со 113 по 132 км.