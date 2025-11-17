Дорожники привели в порядок верхнюю парковку трассы «Фонтаны»

Кондопожское ДРСУ помогло в отсыпке парковки на трассе «Фонтаны».

В Петрозаводске продолжают готовить лыжную трассу «Фонтаны» к зимнему сезону.

— Театр начинается с вешалки, а лыжная трасса с парковки. Друзья, помните этот узкий и не удобный поворот на верхней парковке, рядом с конюшней? Теперь тут широко и спокойно можно повернуть на любом авто. Огромная благодарность за помощь в отсыпке Кондопожскому ДРСУ и лично Александру Утту, — написали в паблике «Лыжные гонки Карелии».

Напомним, трассу «Фонтаны» в зимний сезон вновь будут укатывать тяжелой техникой. Из-за аварийности Курганского моста в прошлом году ее не привлекали. Сейчас такая возможность вновь появилась, уточнили в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.

На трассе уже прошло несколько субботников. Участники убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также начали ремонт «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра. В планах установить семейные качели на 6-7 человек.

До открытия фестиваля «Зиние фонтаны» остается меньше месяца. Он откроется 7 декабря. Ранее мы рассказывали, что правла его проведения изменят.