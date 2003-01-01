Дорожники работают в усиленном режиме на региональных трассах Карелии

По информации синоптиков, сегодня циклон накроет южные районы республики. Наиболее интенсивный снегопад с метелью ожидается 10 и 11 января.

Дорожные службы в Карелии работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды и обеспечивать безопасность дорожного движения.

В регионе выстроена эффективная система контроля, где за каждым районом закреплён специалист, отвечающий за содержание дорог и текущие ремонтные работы, информация также направляется напрямую в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

На дорогах работает более 230 единиц снегоуборочной техники. Вся она оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС для возможности мониторинга работы на объектах в режиме «реального времени».

Водителям рекомендуют выбирать скорость движения с учётом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Перед выполнением обгона с выездом на встречную полосу движения следует убедиться, что полоса хорошо просматривается, нет приближающихся машин, и маневр будет безопасным. Особую осторожность следует соблюдать при движении за движущимся впереди транспортом и при встречных разъездах, из-за образования снежной позёмки может значительно ухудшиться видимость.

Напомним, что для оперативного реагирования по вопросам содержания региональных автодорог необходимо обращаться в КУ РК «Управтодор РК» по телефону: (8142) 59-99-89 круглосуточно, электронная почта: disp@upravtodor-rk.ru.

Отметим также, что аэропорт «Петрозаводск» работает в штатном режиме.