Дорожники расчистили от снега дороги в центре и на севере Карелии, а также остановки общественного транспорта в Кеми.
Нарушения содержания автодорог в Сегежском и Кемском районах были устранены, сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.
Специалисты Госкомитета в конце ноября при обследовании автодорог регионального и межмуниципального значения в Сегежском и Кемском районах выявили ряд нарушений по содержанию дорог в зимний период.
Так, на автодорогах «„Кола“, км 748-Сегежа», «Подъезд к п. Кочкома», «Кемь-Рабочеостровск» наблюдались гололедица, колейность, наличие рыхлого снега больше 5 сантиметров.
Кроме этого, не были очищены от снега и льда, а также не посыпаны противогололедными материалами остановки общественного транспорта на шоссе 1 Мая в Кеми на автодороге «Кемь-Рабочеостровск».
Информация о выявленных нарушениях была направлена в адрес КУ РК «УПРАВТОДОР РК» для принятия мер по их устранению.
В установленные сроки дорожники сообщили в Госкомитет об устранении нарушений.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание