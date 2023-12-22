Дорожники расчистили от снега дороги в центре и на севере Карелии, а также остановки общественного транспорта в Кеми.

Нарушения содержания автодорог в Сегежском и Кемском районах были устранены, сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.

Специалисты Госкомитета в конце ноября при обследовании автодорог регионального и межмуниципального значения в Сегежском и Кемском районах выявили ряд нарушений по содержанию дорог в зимний период.



Так, на автодорогах «„Кола“, км 748-Сегежа», «Подъезд к п. Кочкома», «Кемь-Рабочеостровск» наблюдались гололедица, колейность, наличие рыхлого снега больше 5 сантиметров.

Кроме этого, не были очищены от снега и льда, а также не посыпаны противогололедными материалами остановки общественного транспорта на шоссе 1 Мая в Кеми на автодороге «Кемь-Рабочеостровск».



Информация о выявленных нарушениях была направлена в адрес КУ РК «УПРАВТОДОР РК» для принятия мер по их устранению.



В установленные сроки дорожники сообщили в Госкомитет об устранении нарушений.