Дорожники рассказали, с каких улиц Петрозаводска вывезли больше всего снега

Их столицы Карелии сотрудники кондопожского ДРСУ вывезли порядка 44 тысяч тонн снега.

Как в своем паблике в соцсети рассказали представители кондопожского ДРСУ, которое отвечает за уборку Петрозаводска, в первую очередь подрядчик старается чистить проезжую часть магистральных улиц.



«На сегодняшний день вывезено порядка 44 тысяч тонн снега, из них большая часть пришлась на следующие улицы — „Правды“, Калинина, Ровио, Лыжная и Луначарского, а также проспекты Лесной, Ленина и Лососинское шоссе», — заявили в паблике ДРСУ.



Задействована вся имеющаяся техника и люди, заверили дорожники.